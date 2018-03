Empfehlung - Amerikaner Caruana fordert Schach-Weltmeister Carlsen heraus

dpaBerlin. Mit einem Sieg gegen den Russen Alexander Grischtschuk in der 14. und letzten Partie machte der 28-Jährige den Turniererfolg perfekt. In der Gesamtwertung setzte sich der Italo-Amerikaner Caruana mit 9,0 Punkten vor dem Aserbaidschaner Schachrijar Mamedscharow und dem Russen Sergej Karjakin (beide 8,0 Punkte) durch. Karjakin hatte das Kandidatenturnier 2016 gewonnen; bei der Weltmeisterschaft war er dann erst im Tiebreak an Carlsen gescheitert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/amerikaner-caruana-fordert-schach-weltmeister-carlsen-heraus-230576.html