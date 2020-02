/ Lesedauer: ca. 2min American Football: Erstes Heimspiel für Vikings am 9. Mai

Die Nordhorner American-Football-Mannschaft geht in diesem Jahr wieder in der Landesliga an den Start. Die Saison beginnt Ende April mit einem Derby beim emsländischen Nachbarn Emsland United. Daheim stehen fünf Auftritte auf dem Spielplan.