In seiner Rolle als Mittelläufer und Sonderbewacher schätzten die Trainer Anton Waldmanns (links) Zuverlässigkeit und gutes Zweikampfverhalten. In fünf Oberliga-Spielzeiten wurde er in insgesamt 99 Begegnungen auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt. Waldmann wird damit in der Einsatz-Rangliste des SV Eintracht an sechster Stelle notiert. Foto: privat