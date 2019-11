Empfehlung - Als „Schu“ für Berlin gegen den großen Peter Gentzel traf

Nordhorn Es war ein Weihnachtsspiel, und an diesen Tagen war die Stimmung bei den Heimspielen der Nordhorner Bundesliga-Handballer immer noch ein bisschen besser als sonst schon. „Es war ein ,Hexenkessel‘ damals Ende 2007, die Halle war voll und die Zuschauer feierten jedes Tor der HSG“, erinnert sich Frank Schumann. Der langjährige Abwehrchef der HSG Nordhorn-Lingen, nach seiner Profikarriere längst in der Grafschaft heimisch geworden, war mit seinem damaligen Klub Füchse Berlin wenige Monate zuvor in die 1. Liga aufgestiegen – und trat am 26. Dezember 2007 mit dem Hauptstadtklub als Außenseiter in Nordhorn an. „Wir hatten gehofft, dass bei den HSG-Handballern die Konzentration vor der Winterpause vielleicht nicht mehr so hoch ist und wir eine Chance bekommen. Aber denkste“, berichtet „Schu“. Nordhorn gewann souverän mit 36:30. Am Sonntag um 13.30 Uhr sind die Füchse wieder einmal zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/als-schu-fuer-berlin-gegen-den-grossen-peter-gentzel-traf-328159.html