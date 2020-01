Empfehlung - Als Gruppensieger weiter: Geerties’ Olympia-Traum hält an

Apeldoorn Die erste Phase der Olympia-Qualifikation hat die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen um die Emlichheimerin Jennifer Geerties eindrucksvoll gemeistert: Nach dem 3:1-Coup zum Auftakt des Länderturniers im niederländischen Apeldoorn und einem schwer erkämpften 3:1 gegen Belgien hatte die DVV-Auswahl am Freitagnachmittag im letzten Vorrundenspiel gegen Kroatien beim 3:0 (25:15, 25:17, 25:23) wenig Mühe – und spielt am Sonnabend als Gruppensieger nun gegen den Zweitplatzierten der anderen Vorrunden-Gruppe. Gegner ist entweder Gastgeber Niederlande (mit der früheren Emlichheimerin Laura Dijkema im Zuspiel) oder Polen. Der Sieger spielt am Sonntag um 17.30 Uhr in der Omnisport-Halle in Apeldoorn um ein Ticket für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/als-gruppensieger-weiter-geerties-olympia-traum-haelt-an-338830.html