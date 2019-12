Empfehlung - Als die HSG Nordhorn-Lingen die Lemgoer im Pokal abfertigte

Nordhorn Neben den früheren Nordhorner Publikumsliebling Bobby Schagen gibt es vor dem wichtigen Spiel der Handball-Bundesliga zwischen der HSG Nordhorn-Lingen und dem TBV Lemgo Lippe (Sonntag, 16 Uhr, Lingen) einen weiteren Lemgoer mit einer sportlichen Vergangenheit bei der HSG: Matthias Struck wird als Co-Trainer auf der Bank der Gäste Platz nehmen. Der 37 Jahre alte gebürtige Paderborner trainiert seit 2017 die Nachwuchstruppe des Klubs, die als Team Handball Lippe II in der 3. Liga antritt, und ist gleichzeitig Assistent von TBV-Chefcoach Florian Kehrmann. „Strucki" spielte ab 2010 zwei Jahre für die HSG in der 2. Liga – und war ebenso wie Rechtsaußen Schagen am 21. September 2011 dabei, als die HSG das DHB-Pokalspiel der zweiten Runde im Euregium gegen die klassenhöheren Lemgoer völlig überraschend mit 41:30 gewann. „Nordhorner zünden gegen indisponierten Bundesligisten ein Handball-Feuerwerk", titelten die GN damals. Schagen war vor 1120 Zuschauern im Euregium mit neun Treffern der beste HSG-Werfer, Struck traf sechs Mal aus dem Rückraum. (...)