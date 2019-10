Empfehlung - Als der Handball in den Hintergrund rückte . . .

Nordhorn Wenn GWD Minden am Sonntag bei der HSG zu Gast ist (16 Uhr, Emsland-Arena, Lingen), ist das letzte Gastspiel der Ostwestfalen in der 1. Bundesliga an der niederländischen Grenze mehr als elf Jahre her. Doch die Partie am 3. September 2008 im Euregium ist nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil die Nordhorner seinerzeit mit 36:28 (15:13) gewannen oder weil Holger Glandorf als elffacher Torschütze für die Gastgeber herausragte oder weil die Zugänge Tobias Karlsson, Jan-Richard Lislerud Hansen und Csaba Szücs ihre Punktspielpremiere im HSG-Trikot gaben, auf dem etwas Elementares im Profisport fehlte – das Logo eines Hauptsponsors auf der Brust.(...)