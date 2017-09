Empfehlung - Als der „Bauer“ den „Eurofighter“ Anderbrügge foulte

Wietmarschen . Als filigraner Techniker, wie Franz Beckenbauer es zu seiner aktiven Zeit gewesen ist, war Ingo Anderbrügge nie bekannt. Der Ex-Bundesligaprofi in Diensten des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund war im wahrsten Sinne des Wortes ein „Original des Potts“ und verkörperte in den 1990-er Jahren wohl wie kaum ein anderer die dort so geschätzte Malocherattitüde: Ausdauer, Zweikampfstärke, Schussgewalt und einen unbändigen Kampfgeist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/als-der-bauer-den-eurofighter-anderbruegge-foulte-207485.html