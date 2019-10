Empfehlung - Als Aufsteiger HSG die Heimserie des THW zerstörte . . .

Nordhorn 7100 Zuschauer in der ausverkauften Ostseehalle tobten vor Wut, die Schiedsrichter Peter Jehle und Roland Muser wurden unter Polizeischutz aus der Halle geführt und mittendrin tanzte vor Freude ein rotes Jubelknäuel auf dem grün lackierten Holzboden – die HSG Nordhorn hatte beim THW Kiel mit 30:29 (18:16) gewonnen. Nach diesem Husarenstück des Aufsteigers waren nicht nur 150 aus der Grafschaft mitgereiste HSG-Fans aus dem Häuschen. Weil die Partie vom DSF live übertragen worden war, hatte ganz Handball-Deutschland am Fernsehschirm gebannt verfolgt, wie der überragende Glenn Solberg und Co. an diesem 13. April 2000 den Kampf um die deutsche Meisterschaft wieder spannend gemacht hatten. Vom Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (43:11 Punkte) über den auf Rang zwei abgerutschten THW (42:14), Magdeburg (41:15) und Lemgo (40:14) bis hin zur HSG (38:14) durften alle Teams auf den ersten fünf Rängen wieder auf den Titel hoffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/als-aufsteiger-hsg-die-heimserie-des-thw-zerstoerte--323016.html