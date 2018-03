Empfehlung - „Alpenglüh’n“ in Schüttorf: FC 09 ist mehrfach gewarnt

Schüttorf. Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 bekommen es am Sonntag in der 2. Bundesliga mit dem nächsten Gegner zu tun, der im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand steht: Um 16 Uhr ist das Schlusslicht TVA Hürth in der Vechtehalle zu Gast. Dass Duelle gegen Vereine aus dem unteren Tabellenabschnitt für die Schüttorfer aber keine Selbstläufer sind, haben die bisherigen Spiele in diesem Kalenderjahr gezeigt. Im Heimspiel gegen den Drittletzten SV Warnemünde behielt das 09-Team erst im Tiebreak die Nase vorn. Und auch am vergangenen Wochenende beim Tabellenvorletzten Delbrück ließen die Schüttorfer beim 3:2-Erfolg einen Punkt liegen. „Wir sind gewarnt. Und das sogar mehrfach“, betont Trainer Stefan Jäger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alpengluehn-in-schuettorf-fc-09-ist-mehrfach-gewarnt-229293.html