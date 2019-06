Empfehlung - Alicia Nelson und Mirko Reich neu im Emlichheimer Trainerstab

Emlichheim Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim werden auch in der neuen Saison von Pascall Reiß gecoacht. Der Trainer der Niedergrafschafterinnen geht in seine zweite Spielzeit beim SCU und erhält in der kommenden Saison Unterstützung von zwei neuen Co-Trainern. Für die bisherigen Assistenten Erik Heerkes und Ulla Timmer, die nach drei Jahren als Co-Trainer der ersten Mannschaft beim SCU ausscheiden, rücken Ex-Spielerin Alicia Nelson und Mirko Reich in den Trainerstab des Zweitligisten auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alicia-nelson-und-mirko-reich-neu-im-emlichheimer-trainerstab-303347.html