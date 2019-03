Empfehlung - Mick Schumacher gibt Formel-1-Testdebüt für Ferrari

dpaSakhir Dies wurde am Dienstag offiziell bekanntgegeben. „Ich bin natürlich total aufgeregt und möchte mich bei Ferrari und Alfa Romeo für diese Gelegenheit bedanken. Ich freue mich auf diese großartige Erfahrung“, erklärte der 20 Jahre alte Nachwuchspilot, der an diesem Wochenende in Sakhir auch sein Debüt in der Nachwuchsserie Formel 2 geben wird. Den zweiten Ferrari-Testtag absolviert dann Sebastian Vettel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alfa-romeo-bestaetigt-formel-1-test-von-mick-schumacher-288726.html