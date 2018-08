Empfehlung - Alexander Zverev und Maria in Cincinnati ausgeschieden

dpaCincinnati Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg verlor beim Turnier in Cincinnati nach einem Freilos zum Auftakt in der zweiten Runde 7:5, 4:6, 5:7 gegen den Niederländer Robin Haase. In der vorigen Woche war Zverev in Toronto als Titelverteidiger im Viertelfinale gescheitert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alexander-zverev-und-maria-in-cincinnati-ausgeschieden-246647.html