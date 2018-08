Empfehlung - Alexander Zverev erneut im Finale in Washington

dpaWashington Der 21-jährige Hamburger gewann das Halbfinale gegen den 19 Jahre alten Griechen Stefanos Tsitsipas klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:4. Zverev, auf Platz drei der Weltrangliste, ist bei dem mit 2,1 Millionen Dollar dotierten Turnier an Nummer eins gesetzt, Tsitsipas (Platz 32 der Weltrangliste) an Nummer zehn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alexander-zverev-erneut-im-finale-in-washington-245374.html