Alexander Zimbelmann geht in sein achtes Jahr beim ECN

Nordhorn Alexander Zimbelmann stürmt weiterhin für den EC Nordhorn in der Eishockey-Regionalliga: Der Linksschütze, der in der Jugend in Bad Nauheim das Eishockeyspielen gelernt hat, geht in seine achte Saison in Nordhorn. „Von ECE über GEC bis zum ECN war er in allen Ligen bis in der Oberliga dabei und immer ein verlässlicher Spieler auf dem Eis", zeigt sich Vereinssprecher Sebastian Lindschulte zufrieden mit der Verlängerung, „er passt perfekt ins System und weiß, wo auf dem Eis sein Platz ist."(...)