Empfehlung - Alexander Terwolbeck kommt um eine OP nicht herum

Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen wird die nächsten sechs Wochen ohne Alex Terwolbeck auskommen müssen. Der Spielmacher des Handball-Zweitligisten wird am Mittwoch in der Euregioklinik am rechten Fuß operiert. Beim Spiel am 21. Februar gegen Aue war er umgeknickt und musste wegen einer Sprunggelenkverletzung seither pausieren. Für das Spiel am kommenden Sonnabend beim Wilhelmshavener HV droht Trainer Heiner Bültmann zudem der Ausfall von Rechtsaußen Yannick Fraatz; der Linkshänder hat sich beim 31:26-Sieg am vergangenen Sonntag gegen die HSG Konstanz bei einem Sturz die rechte Hand verstaucht und musste einen in dieser Woche geplanten Lehrgang mit der Junioren-Nationalmannschaft in Warendorf absagen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alexander-terwolbeck-kommt-um-eine-op-nicht-herum-228879.html