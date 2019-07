Empfehlung - Alexander Hahn feiert Traumeinstand in Essen

Essen Der aus der Grafschaft stammende Fußballer Alexander Hahn hat einen Start nach Maß im Trikot seines neuen Vereins Rot-Weiss Essen hingelegt: Im Eröffnungsspiel der Regionalliga West gegen die U23 von Borussia Dortmund am Freitagabend erzielte der ehemalige Nachwuchsspieler des SV Veldhausen 07 und des VfL Weiße Elf Nordhorn in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer für seine Mannschaft. Vor 14.497 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße verwandelte der 26-Jährige, der im Vorjahr noch für den FC Homburg am Ball war, einen Foulelfmeter. „Mir war gar nicht bewusst, dass das die letzte Aktion des Spiels war. Ich war einfach gut drauf, habe mich auf den Ball fokussiert, die Fans gesehen und dann den Ball einfach reingehauen“, sagte Hahn nach seinem gelungenen Debüt. Und: „Ich bin überglücklich, das zeigt unsere Moral und unseren Mannschaftsgeist.“ Rot-Weiss Essen mit Trainer Christian Titz, der zuletzt beim Hamburger SV an der Seitenlinie stand, zählt zum engsten Favoritenkreis auf den Aufstieg in die 3. Liga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alexander-hahn-feiert-traumeinstand-in-essen-310097.html