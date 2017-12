Empfehlung - Alex Terwolbeck wird an der Hand operiert

fh Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen muss in den letzten drei Spielen bis zum Jahresende ohne Alex Terwolbeck auskommen. Wie Trainer Heiner Bültmann mitteilte, wird der Spielmacher des Handball-Zweitligisten am Dienstag in der Euregio-Klinik von Dr. Michael Henkel am Daumen der rechten Wurfhand operiert. Terwolbeck hat sich die Blessur laut Bültmann bereits am 12. November bei der 24:25-Niederlage in Essen zugezogen. Der Zeitpunkt der OP sei bewusst gewählt worden, wie der HSG-Coach erklärte, der nun damit rechnen kann, dass Terwolbeck bis zum Start in den zweiten Saisonteil am 11. Februar gegen den ThSV Eisenach wieder hergestellt sein wird. Bei entsprechendem Heilungsverlauf soll Terwolbeck nach einer Pause von sechs bis acht Wochen wieder mit Handballtraining beginnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alex-terwolbeck-wird-an-der-hand-operiert-217974.html