Empfehlung - Alex Terwolbeck bleibt HSG-Kapitän

Emlichheim Vier Tage Trainingslager – da ist Abwechslung ganz schön. Und da war für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen, die seit Donnerstag in Emlichheim die Vorbereitung auf die Zweitligasaison fortsetzen, die standesamtliche Trauung ihres Kollegen Jens Wiese gestern nicht die einzige willkommene Zerstreuung. Anschließend lotste Trainer Heiner Bültmann den Tross ins Feriengebiet Wilsumer Berge, genehmigte ein Bad im See zur Abkühlung, riet aber von allzu intensivem Sonnenbaden ab, schließlich stand später am Abend noch eine Trainingseinheit in der Herbert-Taube-Halle an, die für die Gäste eine positive Überraschung bereit hielt: „Es ist deutlich kühler als draußen und auch deutlich kühler als im Euregium“, ist Bültmann zufrieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alex-terwolbeck-bleibt-hsg-kapitaen-244454.html