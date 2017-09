Empfehlung - Alena Klok führt Regie beim SCU II gegen Bremen

Emlichheim . Das zweite Heimspiel in der noch jungen Saison in der 3. Liga bestreitet am Sonnabend der SC Union Emlichheim II. Um 20 Uhr ist der TV Eiche Horn Bremen in der Vechtetalhalle zu Gast. Bei der Partie wurde das Heimrecht getauscht, weil die Vechtetalhalle beim angesetzten Termin in der Rückrunde nicht als Spielort zur Verfügung steht. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Wietmarschen wollen die Gastgeberinnen die nächsten Punkte einfahren. Trainerin Claudia Volkers weiß aber, dass dazu eine Leistungssteigerung vonnöten ist: „Vor allem mit unseren Aufschlägen müssen wir mehr Druck erzeugen.“ Beim Liga-Debüt gegen den Kreisrivalen war das SCU-Spiel noch sehr wechselhaft. Auf starke Phasen folgten immer wieder schwächere Szenen. Mehr Konstanz im Spiel wird deshalb ein wichtiger Faktor sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alena-klok-fuehrt-regie-beim-scu-ii-gegen-bremen-208439.html