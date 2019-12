Empfehlung - Alec Smit wechselt sofort in die erste Liga Dänemarks

Nordhorn Nordhorn In der zweiten Halbzeit des Heimspiels der HSG Nordhorn-Lingen gegen die Füchse Berlin hat Alec Smit das Tor zum zwischenzeitlichen 16:22 erzielt. Drei Wochen später steht fest: Es war der vorerst letzte Treffer des jungen niederländischen Handballers für den Bundesliga-Aufsteiger. Wie HSG-Geschäftsführer Matthias Stroot am Montag mitteilte, verlässt der 20-Jährige den Klub mit sofortiger Wirkung und spielt ab sofort für den dänischen Erstligisten HF Sonderborg. „Wir hätten sehr gerne mit ihm weitergemacht, auch über die Saison hinaus. Wir können aber seine Beweggründe sehr gut nachvollziehen und haben seinem Wunsch nach einem Wechsel selbstverständlich entsprochen“, sagte Stroot. Beim Spiel am Sonntag in Stuttgart war der Linkshänder gar nicht mehr dabei. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alec-smit-wechselt-sofort-in-die-erste-liga-daenemarks-332680.html