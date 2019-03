Empfehlung - Alec Smit geht bei der HSG in sein drittes Jahr

Nordhorn Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen setzt weiter auch auf Rechtsaußen auf Qualität aus den Niederlanden: Alec Smit hat seinen Vertrag bei dem Zwei-Städte-Team um ein weiteres Jahr verlängert und wird damit auch nächste Saison mit seinem Landsmann Nicky Verjans ein Duo auf der rechten Außenbahn bilden. Diese Konstellation war auch für die laufende Spielzeit vorgesehen, doch eine langwierige Verletzung von Verjans durchkreuzte diese Pläne. Smit steht seit Ende September in jedem HSG-Spiel in Angriff und Abwehr auf dem Spielfeld. „Er macht das richtig gut“, lobt Trainer Heiner Bültmann und bemerkt: „Und das als 19-Jähriger in seinem ersten Seniorenjahr. Es ist nicht selbstverständlich, für mich aber auch keine Überraschung“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/alec-smit-geht-bei-der-hsg-in-sein-drittes-jahr-288989.html