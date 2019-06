Empfehlung - Albrecht/Maul gewinnen erstmals ein Ranglisten-Turnier

Aachen Großer Erfolg für Luc Broder Albrecht und Luise Maul in Aachen: Die beiden Standardtänzer der TSG Nordhorn haben am Turnierwochenende „Tanzen im Dreiländereck“ im Clubheim des TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen das hochrangige Standard-Ranglistenturnier der Hauptgruppe S gewonnen. Nach insgesamt zwei Runden standen die Beiden, zur Freude der heimischen Tanzsportgemeinschaft, als Sieger fest. Für das TSG-Paar ist es der erste Ranglistensieg in der S-Klasse. „Das Ergebnis motiviert uns sehr für die kommenden Wettkämpfe, zum Beispiel die ,Dance Comp‘ in Wuppertal im Juli und natürlich die deutsche Meisterschaft“, sagte Luise Maul.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/albrechtmaul-gewinnen-erstmals-ein-ranglisten-turnier-303143.html