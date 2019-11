Empfehlung - Ajax Amsterdam baut Vorsprung in der Ehrendivision aus

Enschede Ajax Amsterdam zieht an der Tabellenspitze der niederländischen Fußball-Ehrendivision davon. Nach dem 4:2 (3:1) bei PEC Zwolle beträgt der Vorsprung des Double-Gewinners der Vorsaison auf die Konkurrenz bereits sechs Punkte. Quincy Promes (6., 11.) und David Neres (20.) brachten den Favoriten in Zwolle schnell mit 3:0 in Führung. Nach der PEC-Aufholjagd zum 2:3 sorgte Neres erst in der 88. Minute mit dem 4:2 für die Entscheidung. „Zwolle ist schwer zu bespielen, aber wir hatten die Mannschaft gut darauf vorbereitet“, freute sich Ajax-Trainer Erik ten Hag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ajax-amsterdam-baut-vorsprung-in-der-ehrendivision-aus-327772.html