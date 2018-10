Empfehlung - Ärgerlich: HSG entgleitet Sieg in letzter Sekunde

Großwallstadt Der HSG Nordhorn-Lingen ist in einer dramatischen Schlussphase beim TV Großwallstadt der Sieg noch aus den Händen geglitten. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann brachte am Mittwochabend eine 23:21-Führung (58.) nicht über die Zeit und musste mit einem 23:23 (11:11)-Unentschieden zufrieden sein. Mit 9:7 Punkten bleibt die HSG Tabellenachter der 2. Handball-Bundesliga, während der TVG (5:11) als 17. in der Abstiegszone verharrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/aergerlich-hsg-entgleitet-sieg-in-letzter-sekunde-260132.html