Empfehlung - Advocaat kündigt Rücktritt als Oranje-Trainer an

dpaAberdeen. Nach Angaben des niederländischen TV-Senders NOS gab der 70-Jährige seine Entscheidung nach Ankunft der Mannschaft im schottischen Aberdeen bekannt. „Das sind meine letzten beiden Spiele, dann höre ich bei der Elftal auf“, sagte Advocaat laut des Senders. Die Niederländer treten am Donnerstag in Schottland und am Dienstag in Rumänien jeweils zu Testländerspielen an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/advocaat-kuendigt-ruecktritt-als-oranje-trainer-an-213938.html