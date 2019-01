Empfehlung - Acht Teams bleiben im ersten Saisonteil ohne Platzverweis

Nordhorn Die Fußballteams in der Grafschaft zeigten sich in der Hinrunde von ihrer fairen Seite. Das ergab die Halbzeitwertung des VGH-Fairness-Cups. Zur Spielmitte des niedersachsenweiten Fairness-Wettbewerbs kamen gleich acht Mannschaften ohne Platzverweis aus. Im Kreisvergleich (insgesamt 33 Kreise) bedeutet das einen starken siebten Platz. Da erscheint es fast schon logisch, dass das fairste Grafschafter Team einen exzellenten Quotienten aufweist: Die Kreisliga-Fußballer des SV Bad Bentheim führen mit 0,75 Punkten (12 gelbe Karten in 16 Partien) nicht nur die Wertung in der Grafschaft an, das Team des Trainerduos Dennis Fischer und Dirk Küpers belegt in Niedersachsen den dritten Platz. Damit haben die Obergrafschafter sogar Tuchfühlung zu den führenden Mannschaften der Gesamtwertung, TuSpo Grünenplan (0,73/Kreisliga Holzminden) und FC Sulingen (0,74/Bezirksliga Hannover).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/acht-teams-bleiben-im-ersten-saisonteil-ohne-platzverweis-277873.html