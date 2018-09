Empfehlung - Acht Stationen fördern Kraft und Ausdauer

Nordhorn Mit der Enthüllung der Hinweistafel ist am Freitag vor dem „Haus des Sports“ der 3,4 km lange Bewegungsparcours mit ihren acht Stationen rund um den Vechtesee eröffnet worden. Die Strecke ist eingebettet in das von Carina Hopp vom Kreissportbund betreute Projekt „Platzwechsel“ (die GN berichteten). Platzwechsel ist ein bundesweites Kooperationsangebot des Deutschen Olympisches Sportbundes und des „Team Gesundheit“. Gefördert wird das Projekt durch die „Pronova BKK“ mit Unterstützung des Kreissportbundes, des Sportverbandes Nordhorn und der Stadt Nordhorn. Ziel des Projektes, das noch bis zum 30. September dauert, ist es, möglichst viele Einwohner der Vechtestadt in Bewegung zu bringen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/acht-stationen-foerdern-kraft-und-ausdauer-249639.html