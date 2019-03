Empfehlung - Abwehr soll der Schlüssel zum Erfolg sein

Uelsen Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus-Uelsen treffen am Sonnabend um 19.30 Uhr in Uelsen auf den ATSV Habenhausen II. Mit dem Tabellenfünften haben die Niedergrafschafter noch eine Rechnung offen, denn in der Hinserie musste sich die SG bei der Zweitvertretung des Oberligisten mit 31:35 geschlagen geben. „Das Spiel war lange Zeit sehr ausgeglichen", erinnert sich SG-Trainer Jens Luttermoser. Er muss am Sonnabend weiter auf die am Knie verletzten Hendrik Esmann und Tim Kortmann verzichten. Außerdem wird nun auch Malte Lambers auf der Verletztenliste geführt. Der Rückraumspieler ist umgeknickt und hat sich einen Bänderriss zugezogen. Mit dem Trio fallen drei Spieler aus, die im Hinspiel immerhin 18 Treffer für die SG erzielt haben. „Wir müssen sehen, dass wir das kompensieren", sagt Luttermoser. Die beiden Teams weisen in etwa die gleiche Tordifferenz auf. Allerdings haben die Habenhausener mehr Treffer erzielt und gleichzeitig auch mehr Treffer kassiert. „Wir müssen die Grundlage für einen Sieg mit einer guten Abwehr legen", sagt der SG-Coach daher. So sollen auch die Kreise von ATSV-Haupttorschütze Marco Wilhelms eingeschränkt werden, der in dieser Spielzeit bereits 121 Treffer erzielt hat. Damit ist er für mehr als ein Fünftel aller Torerfolge der Habenhausener verantwortlich.(...)