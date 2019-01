Abwehr schwach, Mentalität stark: Arbeit vor Heim-WM

In wenigen Tagen beginnt für die deutschen Handballer die Heim-WM. In Top-Form präsentierte sich die Mannschaft beim vorletzten Test gegen Tschechien zwar nicht. Für Unruhe sorgt das vor der WM-Generalprobe am Sonntag aber nicht.