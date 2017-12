Empfehlung - Absturz überlebt und Comeback: „Chape“ feiert Neto

dpaChapecó. In einem Benefizspiel für die Opfer und ihre Angehörigen im brasilianischen Chapecó wurde er in der symbolischen 71. Minute eingewechselt - kurz nach einer Pause, um der 71 Todesopfer des Absturzes am 28. November 2016 in Kolumbien zu gedenken. Dabei starben 19 Fußballer, neben Trainer, Betreuern, Besatzungsmitgliedern und mitreisenden Journalisten. „Dieser Tag wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben, es gibt keinen Preis dafür, dass ich wieder hier sein darf", sagte der überwältigte Neto.