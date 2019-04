Empfehlung - Abstiegskampf geht für Schüttorf in die heiße Phase

Schüttorf In der Oberliga geht der Abstiegskampf für die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 in die entscheidende Phase. Am Sonnabend (19.30 Uhr) steht das Kellerduell gegen GW Mühlen auf dem Programm. Dabei treffen in der Jahnhalle zwei Mannschaften aufeinander, die froh sind, wenn sie einen Schlussstrich unter die aktuelle Saison ziehen können. Die Gäste stehen mit der deprimierenden Bilanz von 2:42 Punkten am Tabellenende und haben noch keinen Sieg feiern können. Aber auch die Mannschaft von Alfred Korthaneberg und Simona Liedtke hat als Vorletzter erst acht Pluspunkte auf ihrem Konto und wartet mittlerweile seit Anfang Dezember und elf Spielen auf ein Erfolgserlebnis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/abstiegskampf-geht-fuer-schuettorf-in-die-heisse-phase-291644.html