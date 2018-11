Abstiegsduelle in der Fußball-Bezirksliga im Fokus

Ein wichtiges Wochenende steht für die Teams aus der Abstiegsregion an: Borussia Neuenhaus will beim Tabellenletzten in Herzlake den zweiten Saisonsieg einfahren und Eintracht Nordhorn im Duell mit Freren die Emsländer mit einem Dreier überholen.