Empfehlung - Abstiegs-Endspiel: Union Lohne braucht alle drei Punkte

Lohne. Zu einem Endspiel um den sicheren Verbleib in der Volleyball-Regionalliga kommt es am Sonnabend in der Sporthalle am Park in Lohne: Um 20 Uhr empfängt der SV Union den SC Spelle/Venhaus. Aktuell belegen die Lohnerinnen mit 17 Punkten den Relegationsplatz. Spelle hat bislang 20 Punkte gesammelt – und steht zwei Plätze vor Lohne auf Rang sechs. Da der Tabellensiebte USC Braunschweig (20 Punkte) zeitgleich beim Absteiger in Schledehausen antritt, sind aktuell noch drei Teams in Abstiegsgefahr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/abstiegs-endspiel-union-lohne-braucht-alle-drei-punkte-229290.html