Empfehlung - Absage verärgert Eintracht-Trainer Cordes

Nordhorn Der Anruf kam am Sonntag um 11.30 Uhr und verhagelte Eintracht-Trainer Ralf Cordes mächtig die Laune. „Das ist unfassbar. Das ist wahrscheinlich das einzige Spiel in Deutschland, das ausfällt“, schimpfte der Coach des Fußball-Bezirksligisten Eintracht Nordhorn, nachdem der emsländische Liga-Konkurrent Sparta Werlte die Grafschafter informiert hatte, dass die für Sonntagnachmittag angesetzte Partie wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden musste. Nach Ansicht von Cordes gab es zuletzt nicht so viel Regen, dass man die Partie hätte absagen müssen. Außerdem – so der Trainer – befinde man sich zurzeit voll in der Vegetationsphase, sodass der Rasen nach einem Spiel auch wieder nachwachsen könne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/absage-veraergert-eintracht-trainer-cordes-313718.html