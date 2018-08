Empfehlung - A-Jugend des FC 09 bleibt Siegtor verwehrt

Schüttorf Zum Auftakt der neuen Saison in der A-Jugend-Landesliga hielt der Spielplan direkt ein Topspiel bereit. Mit dem FC Schüttorf 09, der in der Altersklasse mit dem SV Bad Bentheim kooperiert, und dem VfL Oldenburg standen sich auf dem Kunstrasenplatz im 09-Sportpark zwei Mannschaften gegenüber, die viele am Ende der Saison weit vorne erwarten. Am Ende teilten sich beide Teams in einem umkämpften Duell mit einem 1:1 (1:0) die Punkte. Ein Resultat, das am Ende leistungsgerecht war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/a-jugend-des-fc-09-bleibt-siegtor-verwehrt-248097.html