A-Jugend der SG Neuenhaus/Uelsen verteidigt Tabellenspitze

Neuenhaus Die A-Jugendhandballerinnen der SG Neuenhaus-Uelsen bleiben in der Oberliga-Vorrunde ungeschlagen. Mit einem 27:23 (13:12)-Erfolg gegen den TV Neerstedt baute die Mannschaft von Toralf Stempowski und Monique Paertmann-Heidrich ihr Punktekonto auf 9:1 Zähler aus und verteidigte die Tabellenführung. Zu Beginn verlief die Partie noch ausgeglichen. Nach einem 7:7-Zwischenstand konnten sich die Gastgeberinnen dann mit drei Toren absetzen. Die Neerstedterinnen kamen bis zur Halbzeit wieder heran. Im zweiten Durchgang stellte die SG die Weichen dann auf Sieg. Maike Berentzen und Maite Borrink, die zusammen 21 Mal trafen, brachten ihr Team entscheidend in Front. Nach einer 22:16-Führung ließ die SG in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Nun folgen im Kampf um den Oberliga-Einzug mit Duellen gegen die Top vier der Liga entscheidende Spiele.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/a-jugend-der-sg-neuenhausuelsen-verteidigt-tabellenspitze-329048.html