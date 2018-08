75.000 Bayern-Fans feiern Schweinsteiger beim Abschiedsspiel

75 000 Bayern-Fans feiern in München ihren „Fußball-Gott“. Beim 4:0 des Rekordmeisters gegen Chicago Fire spielt Bastian Schweinsteiger in der zweiten Hälfte noch einmal an der Seite von Robben, Ribéry und Müller. Das macht ihm sichtlich Spaß - und den Zuschauern auch.