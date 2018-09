Empfehlung - 750 Zuschauer sehen 14 Tore des ECN gegen Rheine

Nordhorn 750 Zuschauer haben am Freitagabend das erste Testspiel des Eishockey-Regionalligisten EC Nordhorn in heimischer Halle verfolgt – und einen deutlichen 14:2 (3:0, 7:0, 4:2)-Erfolg gegen den klassentieferen ESC Rheine gesehen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte der neue Trainer Andris Bartkevics, „gerade im zweiten Drittel haben wir die freien Räume gefunden und schnell gespielt – so will ich das sehen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/750-zuschauer-sehen-14-tore-des-ecn-gegen-rheine-257005.html