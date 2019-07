Empfehlung - 7:2 gegen Havelse: TC Rot-Weiß ist bereit fürs Spitzenspiel

Neuenhaus Nach einem ungefährdeten 7:2-Heimsieg am Sonntag gegen den TSV Havelse gehen die Oberliga-Tennisspielerinnen des TC Rot-Weiß Neuenhaus mit 10:0 Punkten in das Saisonfinale gegen den ebenfalls noch verlustpunktfreien Celler TV. Das entscheidende Duell um die Meisterschaft beginnt am Sonnabend, 17. August, um 13 Uhr auf der heimischen Anlage am Vechteufer.