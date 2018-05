Empfehlung - 7:1 – Vorwärts gegen Tabellenletzten in Torlaune

Nordhorn. Der SV Vorwärts hat sich der Pflichtaufgabe gegen den Heidmühler FC souverän entledigt: Gegen den Tabellenletzten der Fußball-Landesliga reichte es zwar nicht zum höchsten Saisonsieg, der den Nordhornern im Heimspiel zuvor mit 9:0 gegen den TSV Oldenburg gelungen war; doch auch mit 7:1 (4:0) konnte sich das Ergebnis der Mannschaft von Trainer Henning Schmidt sehen lassen, die ihre Saisonausbeute damit auf 41 Punkte schraubte und sich dank des hervorragenden Torverhältnisses (+24) an zwei punktgleichen Teams vorbei auf Rang vier schob. Mit jeweils drei Toren waren David Heils (31., 44., 85.), der seine Saisonausbeute auf 19 Treffer schraubte, und Tobias Daalmann (30., 56., 73.) am elften Saisonsieg beteiligt. Außerdem traf Eike Schrader, der mit dem Führungstreffer in der siebten Minute den Torreigen früh eröffnet hatte. Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Niklas Fasshauer (58.), der mit seinem 15. Saisontor zum 1:5-Zwischenstand traf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/71-vorwaerts-gegen-tabellenletzten-in-torlaune-235116.html