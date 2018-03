Empfehlung - 6:9 in Sande: „Jadehaie“ fressen den EC Nordhorn

Sande. Die Eishockeyspieler des EC Nordhorn haben auch das zweite Auswärtsspiel der als Regionalliga-Qualifikation titulierten Extrarunde verloren: Bei den „Jadehaien“ vom ECW Sande unterlagen sie am Sonntagabend mit 6:9 (2:3, 3:1, 1:5), haben aber weiter reelle Chancen auf den Sieg in diesem Klassement. Derzeit führt der Verbandsliga-Vizemeister aus Sande, der am Sonnabend schon die 1b-Mannschaft der „Crocodiles“ im Heimspiel mit 11:1 besiegt hatte. Er muss am kommenden Wochenende zum Abschluss in Nordhorn und in Hamburg antreten – und bislang haben die Heimteams stets zum Teil deutliche Siege eingefahren. Das letzte Pflichtspiel der Saison für den EC Nordhorn beginnt am Freitagabend um 20 Uhr im heimischen Sportpark. „Dann läuft das Spiel hoffentlich anders“, sagte Trainer Heiko Niere, der auf Grund der personellen Probleme in Sande selbst die Schlittschuhe schnürte und sogar zwei Tore erzielte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/69-in-sande-jadehaie-fressen-den-ec-nordhorn-229527.html