6:4 – FC 09 behält vom Punkt die Nerven gegen Eintracht

Nordhorn Obwohl der FC Schüttorf 09 im Fußball-Bezirkspokal bei Eintracht Nordhorn mehr als eine Stunde in Unterzahl spielen musste, hat der Landesligist die dritte Runde erreicht. Allerdings benötigten die Gäste, bei denen in der 39. Minute Sebastian Terdenge die Rote Karte sah, am Mittwochabend das Elfmeterschießen, um sich gegen den Bezirksligisten mit 6:4 (2:2, 1:0) durchzusetzen. Während die Nordhorner Fabian Weidekat und Baris Yilmaz vom Punkt versagten, blieben die vier Schüttorfer Schützen cool. Der FC 09 ist im Achtelfinale beim SC Spelle-Venhaus II gefordert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/64-fc-09-behaelt-vom-punkt-die-nerven-gegen-eintracht-311923.html