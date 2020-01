Empfehlung - 6:0 – Sparta-Frauen untermauern Anspruch auf Oberliga-Titel

Hannover Das junge Tennisteam des TV Sparta 87 Nordhorn untermauerte mit einem 6:0-Sieg beim HTV Hannover eindrucksvoll seinen Anspruch auf die Oberliga-Meisterschaft. Im Spitzeneinzel gab Hannah Nagel ein gutes Debüt. Nagel – Nummer 94 der deutschen Frauen-Rangliste – hielt auch eine in Durchgang zwei immer besser ins Spiel findende Pia Kranholdt (DTB Rang 117) gekonnt in Schach und verließ den Platz als Siegerin. Eng ging es zwischen den beiden Nachwuchsspielerinnen Lilly Rose Tengbe (DTB Juniorinnen U16 Rang 73) und Josy Daems (DTB U14 Rang 6) an Position zwei zu. In einem ausgeglichenen Duell gab Daems die jeweils besseren Antworten und behielt mit 7:6, 6:4 die Oberhand. Leonie Möller beschenkte sich zu ihrem 16. Geburtstag selbst mit einem Kantersieg gegen Emily-Bo Meyer. Der sichere Einzelerfolg von Evelyn Warkentin rundete die Einzelbegegnungen ab und auch in den Doppeln gab es für die Gastgeberinnen nichts zu holen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/60-sparta-frauen-untermauern-anspruch-auf-oberliga-titel-340764.html