6:0 beim SV Eintracht: Husmann schießt SVB zum Derbysieg

Nordhorn Die Bezirksliga-Fußballer des SV Bad Bentheim haben am Sonntagnachmittag das Grafschafter Derby beim SV Eintracht Nordhorn überraschend deutlich mit 6:0 (3:0) für sich entschieden. Im Stadion am Heideweg überragte der SVB-Offensivspieler Mirco Husmann, der mit vier Treffern maßgeblich am Erfolg der Obergrafschafter beteiligt war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/60-beim-sv-eintracht-husmann-schiesst-svb-zum-derbysieg-329909.html