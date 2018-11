Empfehlung - 5:2 – EC Nordhorn besiegt auch die Weserstars

Nordhorn Die Regionalliga-Eishockeyspieler des EC Nordhorn haben nach dem 7:3-Erfolg am Freitag in Hamburg auch das zweite Spiel am Sonntag in eigener Halle gegen die Bremer Weserstars gewonnen. Das Team von Trainer Andris Bartkevics setzte sich gegen den amtierenden Regionalliga-Meister vor 399 Zuschauern mit 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) durch. „Endlich ein Sechs-Punkte-Wochenende für Nordhorn", pustete der ECN-Coach durch und sprach seiner Mannschaft ein dickes Lob aus: „Alle haben sehr gut gespielt." Besonders hob der Trainer Keeper Maik Holzke hervor. „Er hat super gehalten", so Bartkevics.(...)