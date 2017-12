5:1 in Salzgitter: EC Nordhorn feiert ersten Saisonsieg

Salzgitter . Jetzt haben auch die Eishockeyspieler des EC Nordhorn ihren ersten Sieg in der Regionalliga: Der Aufsteiger gewann am späten Sonnabend bei den Salzgitter „Icefighters“ hoch verdient mit 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). „Für uns war es ganz wichtig, dass wir endlich einen Sieg einfahren. Diesen Erfolg hat sich meine Mannschaft hart erarbeitet“, sagte Trainer Heiko Niere. Was ihn besonders freute: In einem engagierten, aber nicht unfairen Spiel mit vielen Strafzeiten auf beiden Seiten erzielten seine Spieler vier Powerplay-Tore, zeigten aber auch eine starke Leistung in Unterzahl. „Unser Penaltykilling war heute richtig gut“, lobte Coach Niere.

Bezeichnend war der Start in die Begegnung vor offiziell nur 93 Zuschauern in der Eissporthalle am Salzgittersee: Gleich die erste Strafzeit für die gastgebenden „Icefighters“ konnte der ECN für sich nutzen; kurz vor dem Ablauf der zweiminütigen Überzahl schloss Anton Gluchich das Nordhorner Powerplay mit dem Treffer zum 1:0 ab. Danach überstand der ECN zwei eigene Strafen ohne Gegentor – und anschließend erhöhte erneut Gluchich auf 2:0, als erneut ein Salzgitteraner auf der Strafbank saß.

Als Knackpunkt der Partie bezeichnete Heiko Niere aber das dritte Tor: Yannick Brodatzki erhöhte ganze neun Sekunden vor dem Ablauf des zweiten Drittels auf 3:1, nachdem die Gastgeber zwischenzeitlich den Anschluss hergestellt hatten. Es war das einzige Tor des Abends in Gleichzahl. Dieses 3:1 verteidigten die Nordhorner im Schlussdrittel mit Glück und Geschick – und untermauerten ihre gute Vorstellung am Ende mit zwei weiteren Toren. Neben Kevin Zimbelmann war in seinem zweiten Saisonspiel auch Patrick Kaminski erfolgreich.

Erstmals im Kader des ECN stand der 17 Jahre alte Nachwuchs-Torwart Elias Schmeck, eigentlich Goalie der Nordhorner U 19-Mannschaft. Er kam aber nicht zum Einsatz, auch weil Marek Hanisz im Nordhorner Tor eine starke Leistung zeigte.

Die U 16-Eishockeyspieler der SG Nordhorn/Bremen spielen am Sonntag in der Eissporthalle im Sportpark gegen den Hamburger SV. Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.