Empfehlung - 5:1 gegen Biene: Vorwärts dominiert das Landesliga-Derby

Nordhorn. Vielleicht war es die Sonne, vielleicht die Flugkurve oder einfach ein unglückliches Timing. Auf jeden Fall ließ Fabian Pley, der zuletzt so sichere Rückhalt des Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn, in der 76. Minute des Derbys gegen den SV Holthausen-Biene einen eher harmlosen Weitschuss von Marco Lammers ins Netz flutschen. Nahezu aus dem Nichts heraus kamen die Emsländer zu einem aus Vorwärts-Sicht eher unglücklichen 1:2-Anschlusstreffer gegen dominierende, spielerisch starke Gastgeber. Bisweilen droht ein Spiel durch solche Momente zu kippen, doch darauf hatten die Nordhorner an diesem sonnigen Sonntag keine Lust: Sie spielten einfach weiter nach vorne, setzten mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten ein starkes Zeichen und feierten am Ende einen verdienten 5:1 (2:0)-Sieg. „Das war offensiv wie defensiv stark“, lobte Trainer Henning Schmidt den Auftritt seiner Truppe auf Kunstrasen, „wir waren immer gefährlich und haben nach dem Gegentor die richtige Reaktion gezeigt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/51-gegen-biene-vorwaerts-dominiert-das-landesliga-derby-231849.html