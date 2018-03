Empfehlung - 50+1 bleibt: Profivereine gegen Regeländerung

dpaFrankfurt/Main. Ein entsprechender Antrag des Zweitligisten FC St. Pauli wurde am Donnerstag in Frankfurt angenommen. „Allen, die es gut mit dem Fußball meinen, gefällt diese Entscheidung. Es ist ein wichtiges Signal, das davon ausgeht“, sagte St. Paulis Geschäftsführer Andreas Rettig nach dem Treffen in Frankfurt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/501-bleibt-profivereine-gegen-regelaenderung-229937.html