500.000-Einwohner-Stadt will sich in der 2. Liga einnisten

howDresden. Elf Jahre ist es her, dass der Begriff „Elbflorenz“ im Handball in Erscheinung trat: Mit dem Spielrecht des HC Sachsen bestritt der 2006 gegründete Klub aus Dresden als SG ESV Elbflorenz die Saison 2006/07 in der Oberliga. Das Ziel: Handball in der 500.000-Einwohner-Stadt populär zu machen. 2012 stieg der HC in die 3. Liga auf und klopfte seitdem fast jedes Jahr ans Tor zur 2. Bundesliga. Jetzt gelang das große Ziel. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagt Trainer Christian Pöhler und hofft auf eine „sorgenfreie Saison“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/500000-einwohner-stadt-will-sich-in-der-2-liga-einnisten-202882.html